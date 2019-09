Dronken koppeltje wordt opgepakt en heeft vervolgens seks in politieauto

Een Amerikaans koppel heeft het onlangs wel heel erg bont gemaakt. Toen ze werden opgepakt omdat ze dronken rondfietsten, lieten ze alle remmen los op de achterbank van de politieauto.

Aaron Thomas (31) en zijn vriendin Megan Mondanaro (35) reden afgelopen vrijdag met de fiets rond in Fernandina Beach in Florida. Een voorbijrijdende auto kon het zwalpende koppel op een haar na ontwijken. Een agent die toevallig in de buurt was, zag hoe het ongeval nipt vermeden werd en hield het koppel tegen. Hij zag dat hun fietslicht niet werkte en rook een stevige alcoholgeur bij allebei.

Broek op enkels







De agent arresteerde het koppel en liet hen plaatsnemen op de achterbank van zijn politieauto. “Leuk”, dachten Aaron en Megan, en ze maakten het er extra gezellig. “Terwijl ik buitenstond, trokken Megan en Aaron hun kleren uit en begonnen ze te vrijen. Toen ik de deur opende om hen te stoppen, zag ik een poedelnaakte Aaron en Megan met haar broek op de enkels”, vertelde hij aan USA Today.

IJskraam

Toen de agent hen beval ermee op te houden, sprong Aaron uit de wagen en vluchtte hij weg. Even later werd hij in zijn blootje aangetroffen achter een ijskraam. De agent plaatste Megan in een andere politieauto, die intussen ter plaatse was gekomen. Ze vlogen allebei in de gevangenis wegens dronken rijden en openbare zedenschennis.

Niet aan hun proefstuk toe

Het is niet de eerste keer dat Aaron en Megan over de schreef gaan. Aaron vloog eerder al 46 dagen in de gevangenis omdat hij een agent aanviel. Megan spendeerde onlangs nog zestig dagen achter de tralies nadat ze haar voorwaarden geschonden had na een eerdere veroordeling.