“Mannen die beffen zijn beter in bed”

Mannen die ervan houden om een vrouw oraal te plezieren, zijn betere sekspartners. Dat is althans de bevinding van Instagramfenomeen Wiam, die haar seksleven uit de doeken doet in ‘Flowjob’.

In de vijfdelige videoreeks ‘Flowjob’ van Studio Brussel praat Flo Windey met bekende en onbekende mensen over hun seksleven. Woensdag was het de beurt aan Instagramfenomeen Wiam. Zij heeft een tijdje in Antwerpen en Gent vertoefd, maar woont nu in Amsterdam.

Condoomgebruik in België







Op de vraag wat Belgen van Nederlanders kunnen leren op seksgebied, antwoordt ze resoluut “condooms gebruiken”. “In Nederland gebruiken ze dat veel meer. Belgen denken nog steeds: ‘Een condoom, echt?’ Die schrikken er bijna van. Ik zou liegen als ik zeg dat ik nog nooit zonder condoom gevreeën heb. Ik weet wel dat ik toen riskant bezig was. Het is echt – en ik weet dat ook – zo belangrijk om veilig te vrijen. Zelfs als de persoon waarmee je vrijt de enige is waarmee je seks hebt. Je weet niet altijd of hij/zij onlangs met iemand anders gevreeën heeft, want dat wordt niet altijd uitgesproken”, klinkt het.

Beffende mannen

Wiam was pas seksueel actief op haar 21ste. In het begin eiste ze nog niet veel van haar sekspartner, maar naarmate ze meer ervaring had, ging dat in stijgende lijn. Zo vindt ze het intussen vanzelfsprekend dat een man een vrouw oraal pleziert. “Ik kom nu veel meer op voor mezelf. Vroeger durfde ik tegen mijn sekspartner niet zeggen dat ik het leuk vind om oraal geplezierd te worden. Nu vind ik dat het voor zich spreekt dat een man dat bij mij doet. Mannen die niet beffen, kunnen niet beffen. De beste seks krijg je van mannen die houden van beffen. Goede seks is twee partners die elkaar aanvoelen en naar elkaar luisteren. Niet enkel met woorden, maar ook via lichaamstaal”, besluit ze.