Jonge vrouw stuurt DIT dronken audiobericht naar ex-baas. Nu kan ze fluiten naar een referentie!

Een 21-jarige vrouw uit Schotland heeft zich een afscheidsbericht in de WhatsAppgroep van haar vorige werk beklaagd. Daardoor krijgt ze nu geen referentie voor de job waar ze wil solliciteren.

De afgelopen jaren werkte Rachael Calvert in een restaurant in haar woonplaats Edinburgh. Vorig jaar in oktober stopte de 21-jarige vrouw er omdat ze nieuwe oorden wilde opzoeken. Ze solliciteerde voor een nieuwe job, maar had een referentie van haar vorige werkgever nodig. Die liet op zich wachten, maar al snel besefte ze waarom.

Toen ze stopte in het restaurant ging ze op de lappen en stuurde ze in een dronken bui een dubieus audiobericht in de WhatsAppgroep van het restaurant, waarin zowel haar collega’s als haar baas zaten. “Vaarwel, sukkels”, lalde ze en ze sloot het bericht af met een duivelse lach.

Ze stuurde het audiobericht als grap omdat ze goed overeenkwam met haar collega’s, maar haar baas dacht daar duidelijk anders over. Vaarwel referentie, dus.

Rachael deelde het bericht op Twitter, waar ze de lachers op haar hand krijgt. En die zijn met veel, want het bericht werd intussen al meer dan 40.000 keer geliket.

Been emailed saying my old work won’t give me a reference for my new job and its made me so sad then i realised this might be why pic.twitter.com/sStVZ9iGVx

— Rachael ♥️ (@RachaelCal19) September 17, 2019