Dit zijn de coolste wijken ter wereld

Fervente citytrippers weten hoe belangrijk de locatie van je verblijfplaats is. Sommige wijken zijn te duur, in andere voel je je niet op je gemak en nog andere worden overspoeld door horden toeristen. Om je keuze wat te vergemakkelijken maakte Time Out een lijstje van de vijftig hipste wijken ter wereld.

Maar hoe selecteer je in godsnaam de coolste wijken? Time Out ondervroeg niet alleen 27.000 mensen van over heel de wereld, maar ook gastschrijvers droegen hun steentje bij aan de ranking. De locaties werden onder andere beoordeeld op de prijs van het vastgoed, het aantal nieuwe openingen in de wijk en het toekomstige potentieel. Volgens Time Out moet je zeker eens naar Arroios in Lissabon, Shimokitazawa in Tokio of Onikan in Lagos. Helaas staat er geen Belgische wijk in de top 50, maar je hoeft niet ver te reizen om door een van de hipste wijken ter wereld te slenteren. Op de 7de plaats staat bijvoorbeeld Strasbourg-Saint-Denis in Parijs en Katendrecht in Rotterdam schittert op een verdienstelijke 27ste plek.

Top 50

Arroios, Lissabon Shimokitazawa, Tokio Onikan, Lagos Wedding, Berlijn Historic Filipinotown, Los Angeles The Waterfront, Hobart Strasbourg-Saint-Denis, Parijs Astoria, New York Embajadores, Madrid Pilsen, Chicago Peckham, Londen Soi Pridi Banomyong/Phra Khanong, Bangkok Footscray, Melbourne Zhongshan, Taipei Kerem Hatelmanim and Shuk HaCarmel, Tel Aviv Kypseli, Athene Jalatlaco, Oaxaca District 3, Ho Chi Minh City Juárez, Mexico City Poblenou, Barcelona Jamestown, Accra Verdun, Montreal Overseas Chinese Town, Shenzhen Holly, Austin Bom Retiro, São Paulo Katendrecht, Rotterdam Ancoats, Manchester Corktown, Detroit Gemmayzeh and Mar Mikhaël, Beirut Barranco, Lima Dogpatch, San Francisco Vesterbro, Copenhagen Naeja-dong, Seoul Yppenplatz and Brunnenmarkt, Wenen Easton, Bristol The Junction, Toronto Kadıköy-Moda, Istanboel Kelvinbridge, Glasgow Oltrarno, Firenze Old Havana, Havana Melville, Johannesburg Stoneybatter, Dublin Bartók, Boedapest Downtown, Miami Tanjong Pagar, Singapore Nové Město, Praag Bandra West, Mumbai Sai Ying Pun, Hong Kong Old Xuhui, Shanghai Dorćol, Belgrado