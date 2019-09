Dit zijn de tien meest bezochte steden ter wereld

Steeds meer mensen gaan op vakantie en doen dat vaak naar welbekende bestemmingen. Daardoor krijgt een relatief klein aantal steden af te rekenen met een overaanbod aan toeristen. Net zoals elk jaar lijstte Mastercard de meest bezochte steden ter wereld op en ook ditmaal spant Bangkok de kroon.

Sommige regio’s zouden wel wat meer toerisme kunnen gebruiken. Tot op zekere hoogte brengen zij namelijk welvaart met zich mee en zolang de buitenlandse gasten binnen de perken blijven, is er geen probleem. Maar er zijn ook steden die de fotograferende, in-de-weg-lopende, mannetje-met-de-paraplu-volgende toeristen niet meer aankunnen.







Als je denkt dat er in ons eigenste Brussel al veel toeristen rondlopen, heb je het mooi mis. Onze hoofdstad staat namelijk pas op de 72ste plaats en is met 3 miljoen bezoekers de populairste Belgische stad. Dat aantal is niets in vergelijking met de toplopers van de Global Destination Cities Index. Bangkok, nummer een op de lijst, mocht het afgelopen jaar namelijk niet minder dan 22 miljoen toeristen ontvangen. De top drie wordt verder aangevuld met de Europese steden Parijs en Londen. Londen doet het met 19 miljoen bezoekers wel slechter dan de afgelopen jaren en is zo de enige stad in de top drie die erop achteruitgaat.

Top tien