Deze karaktertrek zoeken mensen bij een nieuwe partner

Bij het zoeken naar een nieuwe partner, vinden we het vooral belangrijk dat hij of zij vriendelijk is. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Swansea in Wales. Het dragen van witte sokken en crocs speelde blijkbaar geen doorslaggevende rol.

Onderzoekers van de universiteit vroegen 2.700 studenten uit vijf verschillende landen om een lijst met karaktereigenschappen in te korten tot wat ze écht belangrijk vonden. Zowel in de oosterse landen (Singapore en Maleisië) als in de westerse culturen (Australië, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk) stond één eigenschap onbetwist bovenaan: vriendelijkheid.

Partner Dollars







De deelnemers kregen ‘partner dollars’ die ze zogenaamd konden uitgeven aan eigenschappen waaraan hun droomman of -vrouw moest voldoen. Ze konden onder meer kiezen uit factoren als fysieke aantrekkelijkheid, goede financiële vooruitzichten, vriendelijkheid, humor, kinderwens en creativiteit.

Verschil bij de kinderwens

Vriendelijkheid eindigde steevast bovenaan. Daarna gaven mannen bijna altijd de voorkeur aan fysieke aantrekkelijkheid, terwijl vrouwen de financiële vooruitzichten belangrijker vonden. Het is opmerkelijk dat geld en schoonheid al zo snel na vriendelijkheid volgen en bijvoorbeeld humor dus minder belangrijk is.

Het duidelijkste verschil tussen beide geslachten was merkbaar bij de kinderwens. In de Oosterse landen was gezinsuitbreiding helemaal geen prioriteit. In Westerse landen gaven vrouwen kinderen wel prioriteit, in tegenstelling tot de mannen.