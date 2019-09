Zwangere vrouw sterft op trouwdag terwijl bruidegom aan altaar op haar wacht

Een Braziliaanse vrouw is overleden nadat ze getroffen werd door een hersenbloeding als gevolg van een pré-eclampsie. Ze bezweek toen ze op weg was naar haar eigen huwelijk.

Jessica Guedes (30) stapte afgelopen zondag in een limousine die haar naar de kerk in São Paulo zou brengen waar haar verloofde, Flavio Gonçalvez (31), haar opwachtte. Tijdens de rit voelde de zeven maanden zwangere vrouw zich duizelig en had ze een helse pijn in haar nek.







Haar familie dacht dat het door de zenuwen kwam voor de trouw, maar in werkelijkheid werd ze getroffen door pré-eclampsie, een levensgevaarlijke, hypertensieve aandoening die zwangere vrouwen kan treffen. Als gevolg van de aandoening kreeg ze een hersenbloeding.

Even weer bij bewustzijn

Haar verloofde stond te wachten aan het altaar en wist nog van niets totdat een familielid de kerk binnen kwam gestormd en om hulp riep. Flavio repte zich naar de limousine. “Ik opende de deur en zag haar neerliggen, maar ze raakte weer bij bewustzijn om met mij te praten. Ik stelde haar gerust door te zeggen dat ik nu bij haar was. Ik diende meteen de eerste zorgen toe, en mijn collega-brandweermannen hielpen mee”, vertelde hij in Brazilian Crescer Magazine.

Keizersnede

Jessica werd naar het ziekenhuis in São Paulo gevoerd. Bij aankomst werd ze hersendood verklaard, maar de dokters slaagden er alsnog in om haar baby van 29 weken met een keizersnede te redden. Het meisje, Sophia, woog slechts 930 gram en was 34 centimeter groot. Ze zal minstens twee maanden op intensieve moeten liggen. Haar mama werd dinsdag begraven.