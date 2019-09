VIDEO. Hilarisch! Bruid verklapt ‘vuil’ geheimpje aan haar man tijdens huwelijk, maar ze beseft niet dat hij microfoon draagt

Een huwelijk hoort altijd iets magisch te zijn. Dat was in het geval van dit koppel niet anders, al is vooral één gênant momentje blijven hangen…

Negen jaar geleden trouwde Luke Logan met zijn vrouw. Intussen heeft het koppel uit North Carolina een dochtertje van vier. Onlangs riep de Amerikaanse komiek Jimmy Fallon getrouwde koppels op om hun grappigste trouwblunders te delen.

Boodschap







Luke herinnerde zich maar al te goed dat zijn vrouw tijdens hun huwelijk een geestige ingeving had. Vlak voor het jawoord fluisterde ze hem in dat ze zonet nog een grote boodschap had gedaan. “Moest je dat nu echt zeggen?”, antwoordde Luke. Daarna gaf hij haar mee dat hij een microfoon droeg en haar ‘boodschap’ opgenomen was. “Leuk voor onze aftermovie”, knipoogde hij.

Favoriete koppel

De video kon op heel wat gelach rekenen. Op Twitter werd hij maar liefst 63.000 keer bekeken. “Dit is goud”, reageerde iemand. “Jullie zijn mijn favoriete koppel”, schreef nog iemand.