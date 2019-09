Zoveel bedraagt de erfenis van rapper Mac Miller

Mac Miller heeft een erfenis van ruim 11 miljoen dollar achtergelaten voor zijn nabestaanden. Zijn geld en bezittingen hebben volgens TMZ een totaalwaarde van zo’n 10,2 miljoen euro.

Mac had nog 5 miljoen dollar op zijn bankrekening staan. Dat bedrag gaat integraal naar zijn familie. Veel van zijn spullen, zoals muziekinstrumenten, kleding, elektronica en juwelen, worden verdeeld onder zijn vrienden.

Overdosis







Het is ruim een jaar geleden dat Mac dood werd gevonden in zijn huis in San Fernando in Californië. Op 26-jarige leeftijd overleed hij aan een overdosis. Hij had een mix van fentanyl, cocaïne en alcohol genomen.