VIDEO. Geitje zorgt voor file op autostrade

Het geduld van de autobestuurders werd afgelopen weekend danig op de proef gesteld in het Engelse Leeds. Een geitje had zich op de snelweg begeven, en liet zich niet zomaar vangen.

Zelfs met de hulp van de opgetrommelde politie en de gestrande bestuurders bleef de geit op vrije voeten. De beelden, die via sociale media gedeeld werden, leken dan ook recht uit een komische film te zijn geplukt. De geit trok zich niets aan van de opstopping die ze veroorzaakt had en deed haar uiterste best om de mensen die achter haar aan holden te ontwijken.







“Drie kwartier in de file”

Ben Fry stond ruim drie kwartier stil, zo vertelde hij aan nieuwswebsite Independent: “Plots stond alles stil. Ik vond het onmiddellijk plezant dat een geitje erin geslaagd was om een van de drukste wegen in dit land lam te leggen. Dat is misschien de moraal van het verhaal: wees nooit verrast als je in de file staat.”

Just had to call the wife… “I’m going to be late, a goats closed the M62” pic.twitter.com/DRc8zZCFxM — Minster FM Breakfast Show (@BenMinsterFM) 14 septembre 2019



Uiteindelijk werd het dier, 90 minuten na de eerste oproep dat het dier in de omgeving van de snelweg gesignaleerd was, door de politie gevangen.