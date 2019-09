Duel met grizzlybeer komt man duur te staan

Kom je oog in oog te staan met een beer, dan is de kans groot dat je het in je broek doet van de schrik. Met wat geluk weet je je gedachten op een rijtje te zetten, ga je met je buik op de grond liggen en doe je alsof je dood bent. Maar een 35-jarige Canadees dacht daar duidelijk anders over.

Toen de man in 2015 met zijn auto door het Banff National Park reed, ontmoette hij onderweg een beer. In plaats van te wachten tot het dier verder wandelde, besloot de durfal om de confrontatie aan te gaan.

Boete







Hij stapte met blote bast uit zijn voertuig en schreeuwde tegen het jonge dier. Hij ging in bokshouding staan, haalde uit naar de grizzlybeer en bekogelde hem met stenen. Het beest vluchtte de bosjes in, maar daar bleef het voor de man niet bij. De Canadees verscheen deze week voor de rechtbank en werd beschuldigd van het lastigvallen van wilde dieren in het Banff National Park. De man werd schuldig bevonden en moet nu een boete van 4.000 Canadese dollar betalen. Doet hij dat niet voor half oktober, dan vliegt hij een maand lang achter de tralies. “De hoge boete is een signaal voor anderen die, om welke reden dan ook, dit soort gedrag willen vertonen”, aldus de rechter. “Je hoopt sowieso al dat niemand dit gaat doen, maar hiermee wordt het nog iets duidelijker dat het niet de bedoeling is.”