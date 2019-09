Kasteel uit ‘Downton Abbey’ voortaan te boeken op Airbnb

Highclere Castle, waar het razend populaire ‘Downton Abbey’ is opgenomen, verwelkomt binnenkort heel even niet alleen gasten uit de aristocratie. Twee fans van de Britse serie krijgen namelijk de kans om via Airbnb exclusief één nachtje in het beroemde kasteel te overnachten.

De speciale actie is ter ere van de première van de film ‘Downton Abbey’. Fans kunnen zich vanaf 1 oktober aanmelden. Op 26 november kunnen twee gelukkige winnaars dan hun intrek nemen in een van de grote vertrekken en suite met badkamer en uitzicht over het landgoed.







De bezoekers worden door het personeel van de graaf en gravin van Carnarvon, de eigenaren van het slot, in de watten gelegd. Ze krijgen onder meer een uitgebreid diner in de eetzaal, mogen koffie drinken in de bibliotheek en krijgen een privérondleiding over het terrein.

Slechts één butler per persoon

Er hangen wel wat restricties aan de actie. Zo krijgen de gasten strikt één butler per persoon toegewezen, mogen er geen huisdieren mee (want er zijn al negen vriendelijke honden op het terrein aanwezig) en moet roddelen beperkt blijven tot de kelder van het kasteel, waar in de serie het personeel werkt.