VIDEO. Siska Schoeters woont BDSM-sessie bij: “Kronkelt ze nu van de pijn?”

In ‘Durf te vragen’ neemt Siska Schoeters onder meer een kijkje in het Fetish Café in Antwerpen. Daar tonen meester Lodewijk en Amanda hoe een BDSM-sessie eraan toegaat.

In het nieuwe Eén-programma ‘Durf te vragen’ knoopt Siska Schoeters een gesprek aan met mensen die opvallende kantjes hebben. Vanavond maakt ze kennis met de BDSM-wereld, een erotische beleving die gedomineerd wordt door bondage en sadisme, en waarin pijn doen en lijden centraal staat.

Zweepje en wasspelden







De 37-jarige presentatrice volgt meester Lodewijk en Amanda tot in hun dungeon in het Fetish Café in Antwerpen. Daar kijkt ze toe hoe Amanda gespanked wordt, met een zweepje geslagen wordt en wasspelden op haar rug worden aangebracht. Bij dat laatste slaakt Amanda een diepe kreun. “Is dat nu van de pijn dat ze kronkelt of van genot”, vraagt Siska. “Van alle twee”, legt een kenner uit.

Niets voor Siska

Na de sessie ziet Amanda er opvallend ontspannen uit. Dat merkt ook Siska op, al heeft ze de BDSM-smaak (nog) niet te pakken. “Ik denk niet dat ik het zelf in mij heb. Maar ik zie wel aan jullie dat het oprecht is”, legt ze uit.

‘Durf te vragen’ is elke dinsdag om 20.40u te bekijken op Eén.