Siska Schoeters openhartig over onenightstands en haar slechtste eigenschappen

Radio 2-presentatrice Siska Schoeters heeft in een interview een kijk in haar leven gegeven. Zo vertelde ze dat ze niet van onenightstands houdt en dat ze behoorlijk onzeker is.

Siska Schoeters was woensdagmorgen te gast in de ‘Grote Peter Van de Veire Ochtendshow’ op MNM. In de autorit naar de studio praatte ze met sidekick Wanne over hoe ze in het leven staat. Zo vertelde de 37-jarige radiopresentatrice dat onenightstands niets voor haar zijn. “Ik duik niet zomaar even een nacht met iemand in bed. Ik doe dat niet. Ik heb nog nooit een onenightstand gehad. Hop, in mijn blootje, nee”, klonk het.

Op de vraag of de mama van twee onzeker is over haar lichaam en daar ooit iets aan zou willen veranderen, was Siska eveneens eerlijk. “Ik heb twee kinderen gekregen. Dan zien je borsten er niet meer uit zoals voordien. Ik heb toen aan Tomas (De Soete, haar man; red.) gezegd dat ik mijn borsten wilde laten liften. Hij vond dat ik dat moest doen als ik mij daar ongelukkig over voelde. Maar met dat geld kan je ook een mooie reis maken, en misschien is dat wel belangrijker dan borsten hebben die gelift zijn terwijl je die gewoon kunt fixen met een goede beha”, redeneerde ze.

Onzekerheid

Siska komt erg goedlachs en sympathiek over op de radio, maar toch heeft ze ook enkele minder positieve eigenschappen. “Ik ben heel ongeduldig en opvliegend. Ik ben lichtjes labiel. Ik ben onzeker. Het is belangrijk om onzeker te zijn en je moet niet luisteren naar mensen die zeggen dat je niet onzeker hoeft te zijn. Net wel, wees maar onzeker. Dat is normaal. Ga daar in mee, zoek dat uit en probeer ergens een zekerheid te vinden. Maar je moet altijd in je leven onzeker blijven”, luidt het.