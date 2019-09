Nieuwe app leest je berichten en vindt je crush

De taal die we gebruiken in een sms’je zegt veel over wat we voelen voor de ontvanger. Lieve woordjes, emoji’s en zinsopbouw zeggen allemaal iets over hoe we over iemand denken. De nieuwe app Mei speelt daar handig op in en overanalyseert je berichten in jouw plaats.

Het heeft veel weg van een aflevering van ‘Black Mirror’, maar toch betreft het hier wel degelijk de werkelijkheid. Drie jaar lang werd er gewerkt aan de software achter Mei om de app op punt te stellen. Nu is de applicatie dan ook beschikbaar op Android-toestellen, al laat de iOS-versie nog op zich wachten. Aan de hand van inhoudelijke kenmerken laat de app zien wie jouw crush is. Slim, of eng?

Privacybeleid







Volgens Es Lee, de bedenker van Mei, moeten we ons geen zorgen maken. “Natuurlijk is het een beetje bizar, maar uiteindelijk analyseren we onze sms’en zelf ook opnieuw en opnieuw. Mei doet dat nu gewoon in jouw plaats”, liet hij weten aan de site Mic. Apple is het daar duidelijk niet helemaal mee eens: de app strookt niet met hun privacybeleid en wellicht zal Mei zich op Apple-toestellen enkel kunnen baseren op WhatsApp-berichten. Denk wel goed na vooraleer je de software op je smartphone installeert. Misschien is het wel beter om zelf je berichten een paar keer te lezen en zo je eigen conclusies te trekken.