Facebook gaat Tinder achterna met nieuwe optie ‘Secret Crush’

Singles opgelet! Binnenkort kan Facebook je een duwtje in de rug geven in de zoektocht naar een nieuwe partner. Facebookoprichter Mark Zuckerberg liet op de jaarlijkse F8 Developer Conference weten dat Facebook werkt aan een nieuw project genaamd ‘Secret Crush’. Met die optie kan je je kans wagen bij je crush zonder noodzakelijk een blauwtje te lopen.

Iedereen heeft het wel al eens meegemaakt. Je verandert je profielfoto op Facebook wanneer je onverwacht een like krijgt van je crush. Plots stel je alles in vraag: liket de persoon mijn foto omdat die hem leuk vindt of omdat hij of zij misschien een oogje heeft op mij? Op die vraag hoopt Facebook in de toekomst een antwoord te bieden met de lancering van een nieuwe optie: ‘Secret Crush’. Dat kondigde Facebook-CEO Mark Zuckerberg aan op de jaarlijkse F8 Developer Conference in Silicon Valley.

Tinder 2.0







Het concept van ‘Secret Crush’ lijkt sterk op dat van de populaire datingapp Tinder. Uit je vriendenlijst kan je negen mensen selecteren die je echt leuk vindt. Wanneer een van hen jouw naam ook op zijn of haar lijstje heeft staan, zendt Facebook een notificatie naar beide partijen en kan het chatten beginnen. Het systeem zorgt er dus voor dat het risico op het lopen van een blauwtje beperkt blijft. Momenteel is de ‘Secret Crush’-optie enkel beschikbaar in een handvol Aziatische en Zuid-Amerikaanse landen zoals Brazilië, Vietnam en Singapore. Wanneer de Europeanen en Amerikanen kunnen starten met Facebookdaten is voorlopig nog onbekend.

Sceptisch

Uiteraard bleef de kritiek op Zuckerberg’s nieuwe project niet lang uit. Kritische stemmen vrezen dat mensen hun lijstje gaan blijven aanpassen tot ze uiteindelijk toch tot een match komen. Anderen vrezen dat pestkoppen misbruik zullen maken van de nieuwe optie. Zo kan je crush beweren dat hij of zij jou wel ziet zitten maar doet hij of zij dat enkel om je belachelijk te maken. Met ‘Secret Crush’ is er geen manier om te weten of iemand het echt meent of er enkel jolijt uit wil halen. Het valt af te wachten of de nieuwe datingfuctie zal aanslaan. Maar in de tussentijd kan je natuurlijk ook altijd je kans wagen in de echte wereld.