Een op de drie millennial-koppels leerden elkaar kennen via datingapp

Datingapps worden steeds populairder. Dat blijkt uit een enquête van het Millennial Intelligence Center, een samenwerking tussen Newsmonkey en onderzoeksbureau WHY5Research. Een op de drie ondervraagden die in een relatie zitten, hebben elkaar leren kennen via een datingapp. Mannen en vrouwen hebben wel zo hun eigen redenen om de apps te gebruiken.

De enquête toont ook aan dat swipen en liken niet zinloos is. Uit de bevraging van 768 respondenten tussen 16 en 40 jaar blijkt dat één op de drie koppels elkaar leerden kennen via een datingapp. Verder had ook twee derde van alle ondervraagden (ongeacht hun huidige relatiestatus) ooit een datingapp op z’n smartphone. Bij een op drie is dat nog steeds het geval.

Verschil tussen vrouwen en mannen







Maar waarom gebruiken zo veel millennials datingapps? Dat is lang niet enkel om een lief te vinden. Zo blijkt uit de resultaten van de enquête ook duidelijk dat veel millennials datingapps gebruiken voor de fun of uit nieuwsgierigheid. Opvallend genoeg zijn de beweegredenen van mannen en vrouwen sterk uiteenlopend.

Vooral heel wat vrouwelijke respondenten (63 procent) geven aan dat ze datingapps gebruiken voor het plezier. Ook bij mannen is dat een belangrijke reden om de apps te gebruiken. Toch ligt het percentage bij hen een stuk lager: 49 procent. Vrouwen gaven bovendien opvallend vaker aan dat ze “uit interesse” op datingapps zitten (51 procent). Ze willen zien hoe de apps werken en wie er zoal op zit.

Mannen blijken een duidelijker doel voor ogen te hebben. 35 procent van de ondervraagde mannen wil wel eens een nachtje van bil en 63 procent is op zoek naar een partner. Daarentegen is slechts 10 procent van de vrouwen op zoek naar een onenightstand en zoekt 49 procent naar een serieuze vlam. Een opvallend verschil waar je zelf conclusies uit mag trekken…