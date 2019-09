Ekster wordt fietsende Australiër fataal

In Australië is een fietser dit weekend ten prooi gevallen aan een ekster. Volgens de lokale politie week de 76-jarige man uit voor de overvliegende vogel en kwam hij zo tegen de omheiningsdraad van een park terecht. Het medische personeel trachtte nog om hem te redden, maar de fietser overleed aan zijn verwondingen.

Rondzwermende en agressieve eksters zijn een veelvoorkomend fenomeen tijdens de lente in Australië. Het is niet uitzonderlijk dat voetgangers en fietsers gewond raken, maar een fataal incident was nog niet vaak voorgekomen.

Territorium







In tegenstelling tot de Europese ekster, kan de Australische variant tijdens het broedseizoen erg agressief zijn en zijn territorium verdedigen tegen ‘indringers’. In en rond het park waar de fietser kwam te overlijden, werden al meermaals incidenten geregistreerd. Eerder deze maand kwamen lokale rangers in Sydney nog in opspraak nadat ze een ‘monsterekster’ hadden doodgeschoten. Dat deden ze echter niet zomaar: de vogel had al meerdere bewoners aangevallen en sommige van hen belandden ook in het ziekenhuis.