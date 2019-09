Bizar. Eekhoorns luisteren vogels af

Heb jij je weleens afgevraagd of dieren kunnen spreken? Het antwoord is ja, en niet alleen onder soortgenoten. Uit een nieuwe studie blijkt immers dat eekhoorns vaak vogels afluisteren om te achterhalen of er al dan niet gevaar op komst is.

Het was al eerder geweten dat zoogdieren andere zoogdieren afluisteren om gevaar op te sporen. Nieuw is echter dat kleine zoogdieren, zoals eekhoorns, ook het gezang van vogels interpreteren om te overleven.

Tsjirpen







De nieuwe bevindingen blijken uit een Amerikaans onderzoek door wetenschappers van Oberlin College in de staat Ohio dat werd gepubliceerd in PLOS ONE. Ze analyseerden daarvoor het gedrag van de Amerikaanse grijze eekhoorn. Om hun hypothese te staven speelden ze in twee verschillende leefomgevingen van de eekhoorn roofvogelgeluiden af. Vervolgens analyseerden ze het gedrag van de beestjes: ze bleken meer op hun hoede en keken vaker en schichtiger op. Vervolgens herhaalden ze het experiment, maar ditmaal lieten ze in een van beide omgevingen ook het getsjirp van zangvogels horen. Dat stelde de knaagdieren blijkbaar gerust. De wetenschappers concluderen daaruit dat vogelgezang voor de eekhoorn een indicator voor veiligheid is.