Daphne Paelinck verdwijnt definitief uit ‘Thuis’: “Ik werd zelf ook zot”

Actrice Daphne Paelinck, die de rol van Christine vertolkt in ‘Thuis’, verdwijnt binnenkort uit de populaire serie. “Bij mijn laatste scène rolden de tranen over mijn wangen”, klinkt het.

Exact een jaar geleden maakten de ‘Thuis’-kijkers kennis met Daphne Paelinck. Ze maakte haar intrede als Christine, een collega van Olivia, die uiteindelijk Bob (Christophe Haddad) veroverde en zelfs met hem trouwde. Door een verzonnen zwangerschap liep het helemaal fout tussen hen. En dat zal binnenkort ook het einde betekenen van haar personage.

"Véél gevoeliger dan Christine"







De 31-jarige actrice uit Mortsel wist dat ze uit de serie geschreven ging worden, maar daarom deed het niet minder pijn. “Op mijn laatste draaidag zei ik tegen Christophe dat hij niet mocht zeggen dat het mijn laatste werkdag was, omdat ik dan zou huilen. Want ik ben echt véél gevoeliger dan Christine. Ik probeerde er tegen te vechten, maar na mijn laatste scène kreeg ik nog een mooi afscheidscadeau en toen rolden de tranen over mijn wangen. Dat zegt alles over hoe graag ik er was. Ik mis de cast en crew ontzettend hard. Nog iedere dag. Ik heb nog nooit met zo’n warme ploeg mogen werken en dat doet iets met een mens. We werkten een jaar intens samen, leerden elkaar goed kennen en tja… Dan stopte het plots. Ja, ik heb veel gehuild”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Beangstigend scenario

Het gedrag van haar personage Christine deed heel wat ‘Thuis’-kijkers walgen. Zelf vond ze het ook behoorlijk ver gaan. “Ik moet toegeven dat ik zelf ook zot werd toen ik het scenario las. Ik werd er gewoon zo zenuwachtig van en herinner me dat ik luidop zei: ‘Nee, ik wil niet verder lezen. Christine, wees nu toch eindelijk eens eerlijk tegen Bob!’ Dat wil alleen maar zeggen dat het verhaal supergoed geschreven is!”, vertelt ze.

Pittige rol

Toch speelde de kersverse mama de rol van Christine enorm graag. “Ik vond het heerlijk om haar te mogen spelen. Ik kon me als Christine veel meer permitteren en al eens buiten de lijntjes kleuren. Ik hou wel van een pittige rol. En als kijkers me vervloeken, is dat een compliment voor de hele ploeg. Ik kreeg enorm veel reacties, maar merkte ook dat veel mensen haar stiekem wel graag hadden. Zeg nu zelf, Christine zorgde wel voor wat extra sfeer in de woonkamer, hé?”, besluit ze.