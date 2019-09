Ash wint na 22 jaar eindelijk de Pokémon League

Het heeft 1.080 afleveringen en 22 jaar geduurd, maar Ash Ketchum heeft in een nieuwe aflevering van Pokémon dan toch de Pokémon League gewonnen. Afgelopen zondag werd de beruchte episode uitgezonden, meldt The Wrap.

De Japanse mediafranchise Pokémon gaat over de gelijknamige fictieve wezens, die worden gevangen en getraind door mensen, Pokémontrainers genoemd, om ze elkaar te laten bevechten voor de sport. Een van die trainers heet Ash Ketchum.

Finale in 2016







De Pokémon League is de meest belangrijke competitie, maar die won hij – tot nu – nog nooit. In 2016 haalde hij de finale, maar won hij helaas niet de allerlaatste game.

De aflevering waarin Ash de winst pakt, is vooralsnog alleen uitgezonden in Japan. Amerika is de volgende in het rijtje en zendt de aflevering in januari uit. Wanneer wij ‘m kunnen zien, is nog niet duidelijk.