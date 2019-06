Speel nu Pokémon Go terwijl je slaapt

Pokémon Go werd drie jaar geleden vanuit het niets de meest populaire game op je smartphone. Wie heeft er niet een paar uurtjes lopend door de straten op Pokémon gejaagd? Toch daalde de populariteit ook weer snel. Misschien dat veel mensen het toch te vermoeiend vonden al dat geloop. Voor hen is deze variant de ideale oplossing.

Slapen is goud

Pokémon Sleep wordt namelijk de nieuwste game in de franchise, dat melden Nintendo en Pokémon Company op een conferentie in Tokio. De tijd die je slaapt, is medebepalend voor hoe de mobiele game zich ontwikkelt.







Details zijn er nog niet, want de ontwikkelaars zijn nog volop bezig met de precieze uitwerking. Maar de app houdt in ieder geval bij hoeveel je slaapt en op welk tijdstip je wakker wordt. Een goede nachtrust zorgt daarbij ook voor een goede ontwikkeling in het spel.

Accessoire

Wie er aan mee wil doen, moet wel een apart apparaatje aanschaffen, dat lijkt op een elektrisch knopje dat sommige fervente Pokémon Go-spelers mogelijk al hebben. Deze accessoire gaat waarschijnlijk minimaal 40 euro kosten en monitort dan je slaap. Via bluetooth stuurt het de informatie daarover door naar je smartphone.