Sinéad O’Connor doet straffe uitspraak over Prince: “Hij probeerde me in elkaar te slaan”

Sinéad O’Connor heeft een boekje opengedaan over Prince. Volgens de zangeres heeft hij haar tijdens hun enige ontmoeting in elkaar proberen te slaan. Dat vertelde ze in ‘Good Morning Britain’.

Het wereldberoemde nummer ‘Nothing Compares 2 U’ van Sinéad O’Connor werd in 1985 geschreven door Prince. Het nummer betekende in 1990 de doorbraak voor de Ierse zangeres. Het wordt echter overschaduwd door een huiveringwekkende ontmoeting tussen O’Connor en de in 2016 overleden popartiest.

Beangstigende ervaring







O’Connor beweert immers dat Prince haar tijdens hun ontmoeting bij hem thuis probeerde aan te vallen. “We hebben elkaar één keer ontmoet, maar we konden het niet bepaald goed met elkaar vinden. We gingen mekaar te lijf. Wel, het was meer hij die mij probeerde in elkaar te slaan en ik die mezelf verdedigde. Het was een heel beangstigende ervaring”, vertelde ze maandag in de ochtendshow ‘Good Morning Britain’.

Hard kussen

De 52-jarige zangeres legt uit dat Prince wilde dat ze een protegee van hem werd. Hij vond het immers niet kunnen dat ze zo vaak vloekte tijdens interviews. “Maar Ieren vloeken de hele tijd, dus ik zei hem waar hij heen kon met z’n voorstel en toen viel hij me aan. Hij haalde een kussen waar iets hards in zat en kwam achter me aan. Ik liep naar buiten en hij volgde me met zijn auto tot aan de snelweg in Malibu. Daar stapte hij uit en liepen we rondjes rond zijn auto terwijl hij me probeerde te slaan met het kussen en ik de hele tijd op hem spuwde”, klinkt het.

Gedrogeerd

Uiteindelijk belde O’Connor aan bij een huis en maakte Prince zich uit de voeten. O’Connor vermoedt dat zijn agressieve gedrag aan drugs te wijten was. “Hij zat in die tijd echt aan zware drugs”, besluit ze.