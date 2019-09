Reizende tentoonstelling Ocean Plastics Lab komt naar Brussel

Oceans Plastics Lab komt van 19 tot 30 september naar Brussel. De reizende internationale tentoonstelling toont hoe we de strijd aangaan en moeten blijven aangaan met plastic afval in de oceanen. De gratis expositie zal opgesteld worden in Kanal – Centre Pompidou.

De thematische tentoonstelling Ocean Plastics Lab was eerder al te zien in Turijn, Parijs, Brussel, Washington D.C., Ottawa, Berlijn en Lissabon. Het is een initiatief van het Duits ministerie voor Onderwijs en Onderzoek, met steun van het Directoraat-Generaal voor Onderzoek en Innovatie, en onder leiding van het Duits Consortium voor Onderzoek op Zee.

Interactief







Oceans Plastic Lab bestaat uit vier containers. Daarin wordt een stand van zaken gegeven over het onderzoek naar de vervuiling van de wereldzeeën. De expo toont de bezoekers hoe de wetenschap ons het probleem van plasticafval in de oceanen beter helpt te begrijpen en te bestrijden. Via een interactieve opstelling kunnen de bezoekers echt deelnemen aan de dialoog rond plastic vervuiling in zee. Zo wordt bijvoorbeeld getoond hoe gebruikt plastic via recycling een tweede leven kan krijgen.

De tentoonstelling is van 19 tot 30 september op weekdagen en in het weekend open en gratis te bezichtigen in Kanal – Centre Pompidou.