BIZAR. Foutje tijdens IVF-behandeling: blank koppel bevalt van Aziatische dochter

Een Amerikaans koppel sleept een vruchtbaarheidskliniek in de Amerikaanse deelstaat New Jersey voor de rechter nadat een DNA-test uitgewezen had dat hun dochter, die ter wereld kwam door in-vitrofertilisatie, niet gerelateerd was aan de man. Meer nog: de baby heeft een Aziatisch uiterlijk, terwijl het blanke koppel geen Aziatische roots heeft.

De rechtszaak van Kristina Koedderich, die in 2013 beviel van een Aziatische dochter, werd nationaal nieuws in de VS. Door een blunder van het Institute for Reproductive Medicine and Science, een vruchtbaarheidskliniek in St. Barnabas, werd tijdens de IVF-behandeling geen sperma van haar echtgenoot gebruikt, maar van een andere donor. Bovendien zou die donor een genetische afwijking doorgegeven hebben.







Het koppel kreeg in de gaten dat er iets niet klopte toen hun dochter twee jaar oud was. “Ze leek niet op mijn echtgenoot”, aldus Koedderich aan CBS News. Een DNA-test bevestigde de vermoedens van de moeder: haar echtgenoot, Drew Wasilewski, was niet de biologische vader. “Dat was een klap”, zegt ze daarover.

Financiële vergoeding

“Wat is er gebeurd met het sperma van Drew? Is dat bij iemand anders gebruikt?”, vraagt de advocaat van de familie zich nu af. Wasilewski maakt zich zorgen over mogelijke andere biologische kinderen van hem waar hij geen weet van heeft. “Als ik andere kinderen heb, wil ik dat ze weten wie ik ben”, zegt hij daarover.

Het koppel, dat nu gescheiden is, eist een financiële vergoeding en info over de biologische vader van het kind. De situatie zou overigens een rol gespeeld hebben in de beslissing om te scheiden.

De kliniek, die op rechterlijk bevel een lijst van spermadonoren moet overhandigen, reageerde met de verklaring dat ze de zaak “heel ernstig” nemen.