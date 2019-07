BIZAR. Koppel moet tweeling afstaan na IVF-blunder

Een Amerikaanse ivf-kliniek kruipt door het stof nadat een vrouw van twee jongetjes beviel en daar niet de biologische moeder van bleek te zijn. Ze moest de pasgeboren kindjes zelfs afstaan aan de biologische ouders. Samen met haar man klaagt ze nu de kliniek aan.

Het koppel geraakte niet op natuurlijke wijze zwanger en schakelde daarom de hulp van de kliniek in. De vrouw onderging een ivf-behandeling en betaalde daarvoor zo’n 100.000 dollar. De eerste poging mislukte, maar bij de tweede poging was er goed nieuws: de vrouw was zwanger van een tweeling.

Echo







De ivf-arts liet het echtpaar weten dat vier van hun vijf bevruchtte embryo’s meisjes waren. Het koppel keek dan ook raar op toen later bleek dat het om twee jongetjes ging. Maar volgens de arts was er niets aan de hand, een echo is namelijk nooit 100% betrouwbaar.

Na de bevalling ontstond er nog meer verwarring, want wat bleek? De jongetjes waren, in tegenstelling tot de ouders, niet Aziatisch. Er werd onmiddellijk een dna-test afgenomen waaruit bleek dat de kinderen genetisch niet verwant waren aan de ouders, maar ook niet aan elkaar.

Emotionele schade

Volgens CNN heeft de kliniek twee embryo’s van twee andere paren bij de vrouw geplaatst. Het Aziatische koppel moest na de bevalling de kinderen afgeven aan de biologische ouders. Wat er met hun eigen embryo’s is gebeurd, is nog steeds onduidelijk. Het echtpaar eist een geldbedrag voor de emotionele schade.