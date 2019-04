Erg! Baby met genetische aandoening geboren zonder huid

In de Verenigde Staten is een baby geboren zonder huid. De kleine jongen lijdt aan een zeldzaam genetische aandoening en moest in de eerste vier maanden van zijn leven al heel wat medische bijstand krijgen in de hoop dat zijn leven gered kan worden.

Ja’bari, een Swahilische naam die ‘de moedige’ betekent, werd geboren op 1 januari. De jongen woog 1,36 kg en had vrijwel geen huid, behalve op zijn hoofd en benen. Voor dokters was het meteen duidelijk dat Ja’bari lijdt aan Epidermolysis bullosa: het loslaten van de opperhuid met blaarvorming als gevolg.







Littekenweefsel

De artsen moesten al vaak snel handelen om te voorkomen dat littekenweefsel niet vergroeide met de borst van de baby. Zijn oogleden zijn al versmolten met elkaar sinds zijn geboorte. De toestand van Ja’bari was lange tijd kritiek, maar zijn moeder, Priscialla Gray, liet ondertussen weten aan IFLScience dat haar zoontje “nu stabiel is en het heel erg goed doet”. “Elke dag dat hij vecht om op deze planeet te leven is een zegen voor ons.” Zowel zij als haar man ondergaan nu testen om te kijken of ze dragers zijn van het gen.