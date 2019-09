Dit is de beste dag voor een geslaagde eerste date

Jullie hebben net gematcht op Tinder en zijn al even aan het praten. Alles verloopt vlotjes, dus het is tijd voor de volgende stap: een eerste date. Spannend, want er kan heel wat mis gaan en je wil natuurlijk de beste versie van jezelf zijn. Hoewel het succes van zo’n afspraakje van heel wat factoren afhankelijk is, speelt ook de dag van jullie eerste date een rol.

Wanneer je je afspraakje voor het eerst ontmoet, kan er heel wat mislopen. Misschien lijkt de ander wel niet op zijn of haar foto, of blijkt dat jij een kattenmens bent en je date een hondenmens. Afknapper. Maar volgens een nieuwe studie wordt het succes van een eerste date ook bepaald door de dag waarop die plaatsvindt.

Timing is a bitch







Datingwebsite Tawkify besloot om te onderzoeken welke dag het meest succesvol blijkt voor een eerste date. Dat deden ze door de gegevens van meer dan 1.000 dates te analyseren. Legden de tortelduifjes een tweede rendez-vous vast? Dan was de date geslaagd en werden de data opgenomen in het onderzoek. Uit de studie bleek dat wie op zaterdagmiddag of dinsdagavond afspreekt, 30% meer kans maakt op een tweede date. Donderdagavond bracht het er dan weer het slechts van af. Volgens de onderzoekers is dat te wijten aan het feit dat we dan al te veel met weekendplannen in ons hoofd zitten, wat de aandacht weleens kan afleiden. Of zoals Robin al zei in ‘How I Met Your Mother’: “If you have chemistry, you only need one other thing: timing. But timing is a bitch.”