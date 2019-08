Dit doen we nauwelijks nog tijdens een eerste date

Een eerste date is nooit simpel. Geef je een hand, kus of knuffel? Wie betaalt de rekening? Hou je de deur open voor je date? En ga je na enkele drankjes met je date mee naar huis? Uit Brits onderzoek, uitgevoerd door de datingapp Happn, blijkt dat we helemaal niet zo happig zijn om op de eerste date al samen het bed in te duiken. Dit zou pas gebeuren op de twaalfde date!

Voor de studie werden 1.000 vrijgezellen ondervraagd, verspreid over het Verenigd Koninkrijk. Het onderzoek toonde ook aan dat mannen sneller ‘ik hou van je’ zeggen dan vrouwen. Mannen spreken de woorden na elf dates uit, vrouwen pas na twaalf.

Wie betaalt de rekening?







Ongeveer 46% van de mannen gelooft ook nog in ridderlijkheid. Zo willen deze mannen graag de autodeur voor hun date openen en willen ze absoluut de rekening betalen op het einde van de avond. Van de vrouwen gaf 37% aan dat ze de rekening willen delen, maar een groot significant deel van de deelnemers, van beide geslachten, gaf aan dat het haar niet zoveel kon schelen.

Ghosting

Over ‘ghosting’, het datingfenomeen waarbij je plots niets meer van je laat horen, waren de vrouwen en de mannen het resoluut eens: ghosting is onacceptabel.

“De wereld van het daten is volledig veranderd, maar toch worden bepaalde tradities nog in stand gehouden”, klinkt het bij Happn. “Het is een positieve trend dat vrijgezellen heel wat tijd in elkaar investeren en elkaar eerst beter willen leren kennen vooraleer ze besluiten om de volgende stap te zetten”, aldus de datingexpert.