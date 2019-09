BIZAR. Indiase vrouw van 73 bevalt van tweeling

In India is een vrouw bevallen van een tweeling. Weinig spectaculair nieuws, ware het niet dat de vrouw naar eigen zeggen 73 jaar oud is. Dat melden de artsen die hielpen bij de bevalling. Als de leeftijd van de vrouw klopt, is ze meteen de oudste kersverse moeder ter wereld.

Erramatti Mangayamma had een IVF-behandeling ondergaan en beviel met een keizersnede van de tweeling. Umashankar Sanakkayala was de arts die het team leidde dat de tweeling op de wereld bracht. Hij liet op een persconferentie weten dat Mangayamma gedurende 57 jaar gehuwd was met Sitharama Rajarao, maar dat het echtpaar geen kinderen kon krijgen. “Het is een medisch wonder, een verwezenlijking van de moderne geneeskunde”, zo klonk het. “Trouwens, IVF hangt niet enkel af van wetenschap, ook Gods wil is belangrijk”, zo zei hij aan de telefoon. Hij voegde eraan toe dat moeder en baby’s het goed stellen.

Over de leeftijd van de vrouw rijzen intussen heel wat twijfels, maar de arts weerlegt: “We hebben haar schoolattesten bekeken, die authentiek zijn, en daarop staat 1 juli 1946 als geboortedatum.” Tot nog toe gold een Spaanse vrouw die in 2006 op 66-jarige leeftijd beviel als oudste moeder ter wereld. Dat zegt althans het Guinness World Records.