VIDEO. Oeps! Stadionomroeper blundert met volkslied Albanië

Het startschot van de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Frankrijk en Albanië in Parijs werd zaterdagavond met enkele minuten vertraging gegeven, omdat de stadionomroeper bij vergissing een verkeerd volkslied had afgespeeld. In plaats van de Albanese weerklonk de Andorrese hymne.

Het probleem deed zich voor bij de Albanese hymne vlak voor de aftrap. In het Stade de France weerklonk het Andorrese volkslied, wat op protest werd onthaald bij de bezoekende supporters. De hymne van Andorra werd helemaal afgespeeld.

“Technisch incident”

De stadionomroeper maakte gewag van een “technisch incident”. De man verontschuldigde zich, maar ging daarbij opnieuw de mist in. Hij bood immers zijn excuses aan bij de “Armeense fans” en kondigde ook nog het “Armeense volkslied” aan.

Uiteindelijk werd het correcte volkslied gevonden, waarna het duel van de vijfde speeldag in groep H met een tiental minuten vertraging op gang gefloten werd.

France-Albania UEFA qualifier delayed after French play Andorran national anthem instead of Albanian, enraging Albania & leading them to refuse to start the match until the proper anthem was played pic.twitter.com/Qr3oT9rSpN

— Timothy Burke (@bubbaprog) September 7, 2019