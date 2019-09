Monica Bellucci krijgt ster op Filmfestival Oostende

Aan het Casino Kursaal in Oostende is de ster ter ere van de Italiaanse actrice Monica Bellucci onthuld. De aanwezigheid van Bellucci hoeft niet te verbazen, want haar recentste film ’Spider in the Web’ gaat op het Filmfestival Oostende in wereldpremière.

’Spider in the Web’ vertelt het verhaal van een Mossad-spion die aan de vooravond van zijn pensioen aan een laatste geheime missie door België en Nederland begint. Veel scènes werden dan ook in Antwerpen opgenomen. In de film van de Israëlische cineast Eran Riklis is de hoofdrol weggelegd voor Oscarwinnaar Ben Kingsley. Ook Vlaamse acteurs zoals Filip Peeters, Hilde Van Mieghem en Luk Wyns vertolken een rol in de film.

Leading ladies







Op de Walk of Fame op de Zeedijk werden ter hoogte van de Venetiaanse Gaanderijen de afgelopen jaren al heel wat grote namen uit de binnenlandse en buitenlandse filmwereld vereeuwigd. De keuze voor Monica Bellucci past helemaal in het thema van het dertiende Filmfestival Oostende. Dankzij master Lynn Van Royen staat het festival deze editie immers in het teken van ’leading ladies’.

Het Filmfestival Oostende 2019 ging vrijdagavond van start met de openingsfilm ’The Best of Dorien B.’. Zondagnamiddag krijgt Jan Decleir een Lifetime Achievement Award en zijn ster op de Zeedijk. Het filmfestival wordt zoals gebruikelijk afgesloten met de uitreiking van de Ensors. Met elk negen nominaties zijn ’Girl’ van Lukas Dhont en ’Niet schieten’ van Stijn Coninx volgende zaterdag de grootste kanshebbers.