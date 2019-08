MOVIES. Tien redenen om uit te kijken naar het filmfestival van Venetië

Cruiseschepen zijn steeds minder welkom in Venetië, maar het oudste filmfestival ter wereld vaart er wel nog een succesvolle koers. Voor zijn 76ste editie heeft de Mostra — zoals het ook wordt genoemd — vanaf vandaag alweer een hoop lekkers in de koekjesdoos.

About Endlessness







Van: Roy Andersson

Met: Lesley Leichtweis Bernardi, Tatiana Delaunay, Ania Nova

Plot: Een reeks sketches over het menselijk leven in al zijn schoonheid en wreedheid.

Kort: Vijf jaar na zijn Gouden Leeuw-winnaar ‘A Pigeon Sat on a Branch’ is de unieke Zweedse regisseur terug met een nieuwe lading droogkomische, wrange en filosofische vignetjes. Naar verluidt geïnspireerd door Sjeherazade, de vertelster van de verhalen uit Duizend-en-een-nacht.

Ad Astra

Van: James Gray

Met: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Liv Tyler

Plot: Een astronaut reist naar het einde van het universum om zijn vader op te sporen en na te denken over de zin van het leven.

Kort: Wat je noemt de ideale competitiefilm: een glamoureuze superster in een ambitieuze auteursfilm van een man die door de critici op handen wordt gedragen. Sinds ‘We Own the Night’ en ‘Two Lovers’ kan James Gray ook voor ons maar weinig meer verkeerd doen.

J’accuse (An Officer and a Spy)

Van: Roman Polanski

Met: Louis Garrel, Jean Dujardin, Emmanuelle Seignier

Plot: Het onzalige verhaal van een Frans Joodse officier die eind 19de eeuw verdacht wordt van spionage.

Kort: Het is Polanski eindelijk gelukt om een film te maken over een schandaal dat hem al vele jaren fascineert. De affaire is dan wel 125 jaar oud, ze herinnert aan de politieke heksenjachten en doofpotpraktijken die vandaag nog steeds plaatsvinden.

Joker

Van: Todd Phillips

Met: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz

Plot: De geboorte van de Joker, voor Batman en de felgekleurde grappen.

Kort: Een superheldenfilm in de Competitie? Door de regisseur van ‘The Hangover’? Je zou je zorgen maken, ware het niet dat Venetië de voorbije jaren al verschillende Oscarwinnaars heeft gelanceerd, van ‘Gravity’ en ‘La La Land’ tot ‘Roma’ en ‘The Favourite’. Wij gokken alvast op Joaquin Phoenix als beste acteur.

The King

Van: David Michôd

Met: Timothée Chalamet, Robert Pattinson, Ben Mendelsohn

Plot: Een jonge Britse koning moet zijn troon beschermen tegen allerlei bedreigingen.

Kort: Opnieuw een Netflixproductie. ‘The King’ is gebaseerd op drie toneelstukken van Shakespeare: ‘Henry IV, Part 1 & 2’ en ‘Henry V’. De makers omschrijven de film als een mix van begrijpbaar klassiek theater en ‘Game of Thrones’. Zonder draken of wandelende doden weliswaar.

The Laundromat

Van: Steven Soderbergh

Met: Meryl Streep, Antonio Banderas, Gary Oldman

Plot: Een weduwe (Streep) ontdekt een netwerk van fraude en belastingontduiking.

Kort: De Panama Papers. Dat is het thema van deze lang verwachte Netflixfilm. Benieuwd hoe scenarist Scott Z. Burns (‘Contagion’, ‘The Bourne Ultimatum’) dat wespennest in een film zal vatten. Fijne vaststelling: in de indrukwekkende verzameling acteurs duikt ook Matthias Schoenaerts op.

Marriage Story

Van: Noah Baumbach

Met: Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern

Plot: Het pijnlijke scheidingsverhaal van een stel dertigers.

Kort: Tederheid en wreedheid is een mix die Noah Baumbach eerder opvoerde in onder meer ‘The Squid and the Whale’ en ‘Frances Ha’. Vandaag is hij een van de sterren van de onafhankelijke Amerikaanse cinema en Woody Allens natuurlijke opvolger met verhalen over neurotische liberale New Yorkers.

La vérité (The Truth)

Van: Hirokazu Kore-eda

Met: Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke

Plot: Een vrouw keert terug naar haar geboortedorp wanneer haar beroemde moeder haar memoires wil publiceren.

Kort: De openingsfilm is meteen ook de eerste buitenlandse film van de Japanse meester Kore-eda (vorig jaar winnaar in Cannes met ‘Shoplifters’). Als je ziet wat voor mooi volk hier ook vóór de camera staat, begrijp je waarom ‘La vérité’ getipt wordt als een favoriet.

Waiting for the Barbarians

Van: Ciro Guerra

Met: Mark Rylance, Johnny Depp, Robert Pattinson

Plot: Het rustige leventje van een magistraat is voorbij wanneer het Keizerrijk alarmfase rood uitroept uit angst voor een invasie.

Kort: De eeuwige strijd tussen onderdrukkers en de mensen die ze onderdrukken, het blijft voer voor sappige en uitdagende verhalen. Gebaseerd op een bejubelde roman van de Zuid-Afrikaanse Nobelprijswinnaar J.M. Coetzee.

Wasp Network

Van: Olivier Assayas

Met: Ana de Armas, Penélope Cruz, Gael García Bernal

Plot: De lotgevallen van vijf Cubaanse politieke gevangenen in de handen van de VS.

Kort: De Franse regisseur Olivier Assayas blijft draaien als een gek, maar verandert na een reeks intellectuele drama’s (‘Personal Shopper’) en Parijse praatfilms (‘Doubles vies’) het geweer van schouder. Deze politieke thriller mikt op spanning, en de verzamelde cast zal de rode loper doen ontvlammen.

Stanislas Ide & Ruben Nollet