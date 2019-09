TIPS & TRENDS. 3 x winkels om naast je kinderen ook jezelf te verwennen

September is een maand waarin ouders veel geld uitgeven aan hun kinderen: een nieuwe boekentas, een stapel schoolboeken en een paar sportschoenen om mee te ravotten op de speelplaats. Ik raad hen aan om toch een spaarcentje aan de kant te houden voor zichzelf, want deze nieuwe winkels beloven veel goeds!

Brantano







Je herinnert je Brantano misschien als een schoenenwinkel langs de baan, maar de modeketen heeft de laatste jaren een enorme metamorfose ondergaan. Als kers op de taart heeft Brantano een heuse centrumwinkel op de Meir geopend. Onder de originele lichtkoepel vind je niet alleen een sneakerwalhalla, maar ook kledij, accessoires en cadeaus voor het hele gezin. Je shopt er merken als Adidas, Björn Borg, CKS, Modström, Napapijri, Nike en Object. Heeft de winkel jouw maat niet meer? Dan kan je het webplatform raadplegen voor persoonlijk stijladvies!

Meir 55-57, 2000 Antwerpen

Anna Rosa Moschouti

Iets verderop in de Kloosterstraat heeft Anna Rosa Moschouti haar eerste flagshipstore geopend. Stevig van uitstraling maar licht van gewicht, transformeren haar juwelen elke outfit tot een statement. Naast de huidige AR.M collecties vind je er ook limited edition collecties en samenwerkingen, zoals met het Amsterdamse handtassenlabel Zand-erover.

Kloosterstraat 51, 2000 Antwerpen

CFÉ Belgium

Ook onze hoofdstad heeft op modevlak heel wat nieuws te bieden. Tonya Schamp, die je misschien nog kent van Eurosong for kids, palmt met haar lifestyle- en modelabel CFÉ Belgium een maand lang Brussel in. In de pop-upwinkel kan je de volledige collectie shoppen en nieuwe items ontdekken zoals de vernieuwde NOIR bomberjacket. Daarnaast ben je welkom om te co-worken of huisgemaakte koffie op maat van je persoonlijkheid te drinken.

Naamsestraat 53, 1000 Brussel

Janne Vandevelde