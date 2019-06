FASHION. Back to the nineties

De nineties zijn weer helemaal terug. Ook de zomer staat volop in het teken van denim, leder, flashy kleuren, wijde snitten, high waists en crop tops.

Fluo

De jaren 90 werden gedomineerd door felle, flitsende tinten en vooral fluorescerende kleuren. Geel, groen of roze… Wie opgroeide in de nineties kon er niet aan ontsnappen. Dit jaar maakt die trend zijn grote comeback, in kleine details of met een totale look, voor de waaghalzen onder ons. De grote modehuizen vallen als een blok voor fluo. Emporio Armani herinterpreteert zijn vrouwenkostuums en Cristiano Burani verwerkt het in denim.

Afgewassen







Denim was all over the place in de jaren 90. En dat is dit jaar niet anders… maar dan wel in afgewassen versie. Dat was duidelijk te zien op de catwalks in New York, Parijs, Londen en Milaan. Streetwear, retro, disco of Far West: afgewassen denim is geknipt voor een heleboel stijlen en inspiratiebronnen, zoals Dior en Isabel Marant bewezen tijdens hun defilés.

Sportswear

Het is je ongetwijfeld al opgevallen dat sportswear al enkele seizoenen weer helemaal in is. De grootste modehuizen zoals Louis Vuitton, Balenciaga, Gucci en Valentino bezwijken en ontwerpen felbegeerde sneakers. De trend schreeuwt gewoon ‘nineties’. Technische materialen, sweatshirts of jacks met capuchon, sportieve crop tops… liefst in flashy kleuren, zoals bij Prabal Gurung : sportswear is meer dan ooit het goede voornemen voor 2019.

Heuptasje

Na enkele mislukte pogingen de afgelopen jaren, lijkt het heuptasje dan toch zijn comeback te maken. Hét streetwearaccessoire van de nineties wordt al een tijdje in ultraluxueuze versies geherinterpreteerd door de grote modehuizen, zowel voor mannen als voor vrouwen. Kijk maar naar de creaties van Escada en Off-White.