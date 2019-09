Kristen Stewart heeft alweer een nieuw lief: “Ze speelt met de vrouwen hun gevoelens”

Het liefdesleven van de Amerikaanse actrice Kristen Stewart is behoorlijk stormachtig de laatste tijd. Op enkele maanden tijd heeft ze drie verschillende vrouwen versleten. Dat is ook Hollywood niet ontgaan.

Enkele maanden geleden was Kristen Stewart nog samen met styliste Sara Dinkin. Dat sprookje duurde niet lang, want de 29-jarige ‘Twilight’-actrice ruilde Sara deze zomer in voor haar ex, topmodel Stella Maxwell (29).

Liefdesverdriet







Hoewel Kristen haar enkele weken geleden nog de “vrouw van haar leven” noemde, heeft ze intussen haar zinnen gezet op Dylan Meyer, een scenariste die ze ontmoette tijdens een feestje. En dat tot groot verdriet van Stella, zo vertelt een insider. “Na hun vakantie in Italië kwamen er algauw weer spanningen tussen Kristen en Stella. Omdat ze allebei zo’n dominant karakter hebben, komt het snel tot ruzies. En dus bolde Kristen het weer af. Stella is helemaal weg van Kristen. En zij vond hun ruzietjes geen reden om uit elkaar te gaan. Ze beschouwde hun relatie als een ‘work in progress’ en hoopte dat ze als koppel zouden groeien. Maar Kristen heeft dat geduld dus niet. Stella is wanhopig. Ze doet niets anders dan huilen. Ze is helemaal van slag door liefdesverdriet”, lezen we in TV Familie.

Womanizer

In Hollywood vindt men dat het de spuigaten uitloopt. “Wat een womanizer is die Kristen. Ze speelt met de gevoelens van al die vrouwen. Het is haar enkel om nieuwe veroveringen te doen. Denkt ze dat ze Leonardo DiCaprio is, misschien?”, klinkt het.

Makkelijk verliefd

Haar vrienden zijn het daar niet mee eens en springen voor haar in de bres. “Als een man zoals DiCaprio van meisje naar meisje fladdert, wordt daar met bewondering over gesproken. Als een vrouw dat doet, wordt er schande van gesproken. Echt fair is dat niet, hè! Hopelijk lukt het nu wel met Dylan. Dat zou wat rust in haar leven brengen. Kristen wordt makkelijk verliefd, maar hopelijk blijft ze dat nu op Dylan”, luidt het.