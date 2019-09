Kristen Stewart: “Ik moest mijn seksuele voorkeur verstoppen zodat ik grote rollen kon krijgen”

Kristen Stewart heeft in een interview met Harper’s Bazaar openlijk over haar seksualiteit en carrière gepraat. De actrice beschouwt zichelf als seksueel fluïde. Ze heeft relaties met zowel mannen als vrouwen gehad. “Maar mijn managers wilden niet dat ik daarover praatte”, bekent Stewart.

“Er werd me verschillende keren gezegd: doe jezelf een plezier, en hou de hand van je vriendin niet vast in het openbaar. Dan krijg je op een dag misschien wel een Marvel-film. Maar ik heb toen een heel andere beslissing gemaakt. Ik wilde met zo’n mensen niet werken”, zegt de actrice.







Ondertussen is Stewart een erg geliefde actrice. Ze brak door dankzij haar rol in ‘Twilight’ en binnenkort is ze te zien als één van de nieuwe ‘Charlie’s Angels’ in de reboot.

De actrice had haar eerste bekende relatie met ‘Twilight’-tegenspeler Robert Pattinson. Daarna was ze samen met zangeres St Vincent en Victoria’s Secret Angel Stella Maxwell. Tegenwoordig wordt ze gespot met Dylan Meyer.

Bron: Het Laatste Nieuws