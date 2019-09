Uitgekookt: culinair trippen met ‘Kopenhagen Food’

Lekker eten is een beetje te vergelijken met een wereldreis voor je zintuigen. Nieuwe smaken, onbekende texturen en creatieve presentaties prikkelen niet alleen je smaakpapillen, maar ook je nieuwsgierigheid. Waar komt het eten vandaan? Welk verhaal zit erachter? Het is dan ook niet bizar dat toerisme en fijnproeverij hand in hand gaan.

Trine Hahnemann speelde daar handig op in en schreef ‘Kopenhagen Food’. De kok woont al haar hele leven in Kopenhagen en verkent samen met de lezer de beste adresjes, lekkerste recepten en opvallendste verhalen.

Wijk per wijk







Kopenhagen is een stad voor coole mensen. Daar zijn alleen al de talloze foto’s van Copenhagen Fashion Week op Instagram een bewijs van. Het Scandinavische stijltje is duidelijk een inspiratiebron voor velen en de esthetiek van het boek stelt dan ook niet teleur. Wijk per wijk loodst Trine culinaire nieuwsgierigen door haar stad. Dat gaat gepaard met prachtige sfeerbeelden van de Deense hoofdstad. Hoewel het boek vanwege het formaat en gewicht zonder twijfel meer bedoeld is als kookboek dan als toeristische gids, krijg je als lezer toch wel erg veel zin om je boeltje te pakken en op een vliegtuig naar Kopenhagen te springen.

Droomcakejes

Uiteraard reikt Hahnemann je ook verschillende recepten aan, nu eens hartig, dan weer zoet. De Deense keuken is bij ons nog niet zo bekend. Onterecht, zo lijkt, want als de gerechten even lekker smaken als ze eruitzien, dan kan er niets misgaan. Een bewijs dat presentatie niet altijd pretentieus hoeft te zijn om een mens te doen watertanden. Ik koos ervoor om de droomcakejes uit te testen, een klassiek recept dat je bij elke Deense bakker kan vinden.

Ingrediënten

Voor de cakejes 50 gram gezouten boter 4 losgeklopte grote eieren 250 gram kristalsuiker 200 gram bloem 2 theelepels bakpoeder 100 milliliter volle melk

Voor de kokoskruimellaag 100 gram gezouten boter 150 gram geraspte kokos 225 gram bruine basterdsuiker 50 milliliter halfroom (10-18% vetgehalte)



Bereidingswijze

Verwarm de oven voor op 200°C. Vet 12 ronde bakvormpjes met een doorsnede van 7-8 centimeter en een diepte van 5 centimeter goed in met boter en leg rondjes bakpapier op de bodems. Smelt de boter voor het beslag en laat dit afkoelen tot lauwwarm. Klop de eieren en de suiker met een elektrische mixer tot een dik en bleek mengsel. Zeef de bloem en het bakpoeder erboven en spatel ze voorzichtig erdoor. Spatel ook de afgekoelde boter en de melk erdoor. Vul de bakvormpjes nu tot 2 centimeter onder de bovenrand met het beslag. Zet ze op een bakplaat en bak de cakejes 12 minuten. Smelt intussen alle ingrediënten voor de kokoskruimellaag in een kleine steelpan met dikke bodem op laag vuur en roer tot de suiker is opgelost. Neem het mengsel van het vuur. Neem de cakes uit de oven en schep het kokosmengsel erover. Bak ze nog 8-10 minuten of tot een in het midden ingestoken breinaald er schoon uitkomt. Laat de cakejes in de bakvormen afkoelen tot je ze kunt hanteren. Neem ze eruit en laat ze verder afkoelen op een rooster.

Het verdict

Zoals gezegd is het esthetische aspect van ‘Kopenhagen Food’ een regelrechte voltreffer en ook de droomcakejes waren een groot succes. De cake op zich is al verrukkelijk: smaakvol en allesbehalve droog. De kokoskruimellaag is een perfecte mix tussen karamel en kokos – als je daarvan houdt tenminste. Tipje: laat zeker meer dan de voorgestelde 2 centimeter over voor de topping. De cake rijst namelijk sterk en daardoor is er al snel geen plaats meer voor de kokoskruimellaag. 4 centimeter is wellicht een betere richtlijn. De gebakjes waren na een dag al op, dus je mag zelf besluiten of ze al dan niet in de smaak vielen.