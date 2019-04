RECEPT. Bloemen op je bord

Bloemen geef je cadeau met een verjaardag, speld je in je haar op een festival of plant je in je tuin. Maar wist je dat je ook lekker kan koken of zelfs cosmetica kan maken met dit kleurrijke geschenk van Moeder Natuur?

In het leven van Ilka Vermeiren spelen bloemen een belangrijke rol. In haar Greenhouse Styling Bar geeft ze creatieve workshops en stylingsessies met de fleurige plantjes in de hoofdrol. De leukste recepten, beautyproducten en deco-ideetjes heeft ze nu gebundeld in haar boek Flower Bomb.

Lippenbalsem met hibiscuspoeder







De hibiscusbloem is een sterke antioxidant. In combinatie met bijenwas, een schat aan vitamine A en antibiotische krachten, is de bloem het ideale ingrediënt voor een beschermende lippenbalsem.

Ingrediënten:

• 1/5de bijenwas

• 1/5de cacao- of sheaboter

• 3/5de amandel-, argan-, of kokosolie

• hibiscuspoeder

Recept:

• Verwarm de bijenwas, de boter en de olie au bain-marie boven een zacht vuur tot alles vloeibaar is. Haal van het vuur en meng alle ingrediënten goed door elkaar.

• Laat afkoelen tot 40°C en voeg snuifje voor snuifje het hibiscuspoeder toe tot je de gewenste kleur bekomt.

• Roer goed door, vul de lege lippenstifthuls en laat afkoelen in de koelkast.

• De lippenbalsem is nu klaar voor gebruik.

Chocolade met bloemen

Wie houdt nu niet van chocolade? Fleur de lekkernij op met eetbare bloemen en je hebt een leuk, culinair geschenk.

Ingrediënten:

• 200 gram witte chocolade

• rode gelkleurstof

• eetbare bloemen in verschillende kleuren (van een biobloemenplukweide of horeca-speciaalzaak), zoals viooltjes, goudsbloemen, teunisbloemen, lavendel…

Recept:

• Smelt de chocolade au bain-marie.

• Haal van het vuur, voeg een paar druppeltjes rode gelkleurstof toe en roer goed door.

• Neem een rechthoekige bakvorm en leg er een vel bakpapier in. Giet de chocolade in de bakvorm, maak het oppervlak glad met een spatel. Laat lichtjes afkoelen en voeg de bloemblaadjes toe als de chocolade nog zacht is.

• Plaats de bakvorm in de koelkast.

• Als de chocolade opnieuw hard is, kan je die in stukken breken.

Ilka Vermeiren, Flower Bomb, Borgerhoff & Lamberigts, 192 p., 24,99 euro