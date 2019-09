Dotan komt uit de kast: “Ik heb een vriend. En ik ben heel blij met hem’’ 

De Nederlandse zanger Dotan viel een tijd geleden uit de gratie omdat hij betaald had voor een socialmediacampagne om zijn muziek populairder te maken. Nu is Dotan terug. In het Nederlandse programma Waar is de Mol? blikt de zanger terug op zijn carrière en komt hij met een bekentenis op de proppen: “Ik heb een vriend. En ik ben heel blij met hem.’’

Vandaag doet Dotan een boekje open op Instagram: “Ik sprak gisteravond voor het eerst over mijn seksualiteit. Ik was de hele dag al nerveus dat het uitgezonden zou worden, maar ik voel me zo bevrijd nu”, schrijft de 32-jarige zanger. “Ik heb het al die jaren verborgen gehouden, omdat ik echt geloofde dat het schadelijk zou zijn voor mijn carrière. Bij het tekenen van mijn eerste platendeal tien jaar geleden, werd me geadviseerd om er nooit over te praten. Dat hebben later nog verschillende mensen herhaald.”

Trollenleger







De ontdekking van zijn online trollenleger en de impact daarvan, heeft hem doen inzien om eerlijk te zijn over alles, ook zijn seksualiteit. “Het laatste jaar was niet makkelijk, maar het leerde me om authentiek te zijn en trots te zijn op wie ik ben. Het voelt zo goed dat ik mezelf niet meer hoeft te verstoppen. Ik wil dat jullie allemaal weten dat je goed bent zoals je bent.”

In ‘Waar is de Mol?’ verklaart Dotan ook waarom hij online frause pleegde: “Het was denk ik in 2010. Het was heel erg moeilijk om je muziek bij mensen te krijgen. Toen heb ik eigenlijk een plan bedacht. Ik ben met mensen gaan zitten en die zijn om mij heen dingen gaan liken en posten. Het was eigenlijk echt bedoeld als een tool om die carrière iets meer te starten”, verklaarde Dotan, die toegaf daar in het begin geen problemen in te zien. “Ik had gewoon een doel voor ogen. Maar als ik heel eerlijk ben, werkte het ook gewoon voor mij. En op dat moment, daar schaam ik me echt kapot voor, dacht ik dan dat het me ook wel goed uitkwam.’’

Toen de campagne aan het licht kwam, was Dotan daar kapot van. Hij snapt waarom mensen boos op hem waren. “Ik krijg gewoon kippenvel van hoeveel schaamte ik daarbij voel.’”