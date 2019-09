TikTok-ster Stien Edlund heeft kledinglijn ontworpen: “Jongeren zijn wél sociaal met hun smartphone”

Ook sterren moeten opnieuw naar school. Stien Edlund (18) bereikt met haar dansvideo’s op het sociale mediaplatform TikTok maar liefst 2,3 miljoen volgers. Deze jonge duizendpoot is de populairste TikTokker van de Benelux, maakt video’s voor VTM en heeft haar naam intussen geregistreerd als merknaam. Stien heeft de middelbare school achter zich gelaten en begint pas eind september aan haar studie Communicatiewetenschappen. Speciaal voor al haar fans die straks wél in de klas verwacht worden, heeft Stien samen met ZEB een herfst- en winterkledingcollectie uitgebracht.

Wat heb je gedaan in de vakantie?

“Ik heb een heel drukke zomer gehad met de opnames van mijn nieuwe reeks video’s voor VTM en de photoshoots voor mijn nieuwe collectie. Daarnaast heb ik genoeg tijd gemaakt om te winkelen met vriendinnen, en uit te rusten in Valencia en Turkije.”

Kijk je ernaar uit om het strand in te ruilen voor de schoolbanken?







“Ik heb de middelbare school afgerond en begin pas eind september met een nieuwe studie Communicatiewetenschappen in Brussel. Ik heb gelukkig dus nog even vakantie, al vind ik het wel heel spannend om aan een nieuw hoofdstuk van mijn leven te beginnen. Ik ga niet op kot, want dat valt moeilijk te combineren met mijn dansrepetities en andere activiteiten.”

Lukt het om je professionele activiteiten te combineren met school?

“Tot nog toe ging dat heel gemakkelijk. Ik kan mijn huiswerk makkelijk plannen naargelang mijn agenda, die ik ook deel met mijn manager en papa. Ook aan de universiteit zal het me wel lukken, want ik zal minder les hebben dan op de middelbare school.”

Hoe voelt om zo’n bekende leerling te zijn op school?

“Mijn vrienden en klasgenoten steunen me, en vinden wat ik doe heel leuk. Ik weet wel dat andere leerlingen over me roddelen, maar daar trek ik mij niks van aan.”

Hoe heb je TikTok kunnen veroveren?

“Drie jaar geleden ontdekte ik de app via vriendinnen op de dansschool. Ik ben toen ook begonnen met dansvideo’s te posten. Al snel stak ik er veel vrije tijd in. Toen ik een perfect synchrone dans met twee vriendinnen op een populair nummer deelde, ging ik plots viraal. Meteen had ik 10.000 volgers. Na een paar dagen waren ze zelfs met 100.000. Ik blijf zo origineel mogelijke video’s te maken, vooral dansvideo’s dan. Thuis heb ik een green screen en ik steek veel tijd in het bewerken van de video’s. Dat zie je minder vaak op TikTok. Ook trending hashtags geven je profiel een boost.”

Jongeren brengen te veel tijd door op hun smartphone, wordt vaak gezegd. Ben jij het daarmee eens?

“We brengen inderdaad veel tijd door op sociale media, maar dat is niet per se slecht. Het is onze manier van ‘sociaal’ zijn. Je komt voortdurend in contact met vrienden, maar ook met andere mensen. En het is niet zo dat we echt niet zonder onze smartphone kunnen. Wanneer ik iets ga eten met vriendinnen, raken we die niet aan!”

Naast dansen en video’s maken, heb je ondertussen al je derde kledinglijn uitgebracht. Hoe ben je in de modewereld gerold?

“Andere bekende TikTokkers uit het buitenland hebben ook een eigen kledingcollectie, dus het was ergens wel een logische carrièremove. Ik ben ook al heel lang geïnteresseerd in mode, dus toen ZEB me vorig jaar vroeg om met hen samen te werken, kwam mijn droom uit.”

Waar haal je je inspiratie?

“Ook voor mijn kledinglijn breng ik veel tijd door op sociale media, zoals Pinterest en Instagram. Daar haal ik inspirerende quotes die ik dan in mijn collectie verwerk. De ontwerpers van ZEB hebben ook altijd leuke ideeën, die aansluiten bij mijn eigen kledingstijl.”

Hoe zou je je collectie omschrijven?

“De kledij is ideaal om een goede indruk te maken op 1 september. We hebben broeken in ribfluweel en rokjes en truien in de trendkleuren van het moment, zoals oudroze en bordeaux. Deze collectie oogt al iets volwassener dan mijn twee vorige, omdat ik zelf naar de universiteit trek.”

Welke trend zou je zelf nooit dragen?

“Kledij die erg oversized is, is niet mijn ding. Dat past gewoon niet bij mij. Ik houd meer van girly en roze.”

Janne Vandevelde