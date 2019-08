Zo houd je dat vakantiegevoel vast

Zodra je je overvolle mailbox ziet, krijg je heimwee naar dat Griekse strand, het Italiaanse eten of de Oostenrijkse bergen. Uit onderzoek blijkt dat je vakantiegevoel bij terugkomst in sneltempo weer verdwijnt. Is er dan echt geen manier om dat vakantiegeluk wat langer vast te houden?

Onderzoekster Jessica de Bloom van de Tilburg University deed onderzoek naar het effect van vakantie en schreef het boek De kunst van het vakantievieren. Daarin raadt ze aan om woensdag weer aan de slag te gaan in plaats van de maandag na je vakantie, om dat uitgeruste vakantiegevoel niet in één klap weer kwijt te zijn. Maar hoe behoud je het vakantiegeluk als je weer echt aan het werk gaat?

Ochtend







“Voeg jouw persoonlijke ‘vakantiegeluk-ingrediënten’ toe aan je dagelijkse leven”, raadt De Bloom aan. Word jij bijvoorbeeld erg gelukkig van zwemmen? Trek dan een paar baantjes voordat je naar je werk gaat. Als je jouw out of office één dag langer hebt ingesteld, kan je langzaamaan beginnen met je werkzaamheden.

Ga in je lunchpauze weg van je werkplek. Als het mooi weer is, eet dan buiten je lunch op of maak een wandeling. De Bloom raadt vervolgens aan om je screensaver te veranderen in een vakantiefoto, zodat je je herinneringen kunt koesteren. Werkpsycholoog Wouter Vrooland voegt daar aan toe: „Pas wel op dat je niet in een flow blijft hangen van ‘Had ik maar vakantie’.”

Middag

In plaats van vast te klampen aan dat vakantiegevoel, kunnen we beter de uitdaging in ons werk zoeken, vindt hij. “Anders ben je constant aan het benadrukken dat je vakantie leuker is dan je normale leven. Natuurlijk is er bijna geen enkele baan zo leuk als onder de palmen op het strand zitten, maar werk kan leuk genoeg zijn.”

“Het is heel normaal dat je er even in moet komen”, zegt Vrooland. “Maar als je na een week nog steeds denkt ‘Was ik maar daar’, is het tijd om je baan onder de loep te nemen. Vaak als je aangeeft aan je baas dat je meer uitdaging wil, iets nieuws wil leren, dan is dat goed mogelijk.”

Avond

De kans is groot dat je op vakantie niet elke avond aan de buis gekluisterd zat. Waarom zou je dit thuis dan wel doen? Kook eens je favoriete maaltijd van je vakantie, tafel lekker lang, zoek een nieuwe hobby en speel een avond spelletjes.

Volgens de Bloom maakt vakantie mensen voornamelijk gelukkig omdat het hen helpt uit de dagelijkse routine te stappen. “Ook buiten de vakantie kun je bewust de alledaagse monotonie doorbreken.”