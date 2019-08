Back to work na je vakantie: zo overleef je de eerste werkdagen

De zomervakantie is het ideale moment om er even tussenuit te gaan. Enkele daagjes of zelfs een paar weken relaxen, lekker eten en een fantastisch hotel. Je zou willen dat er nooit een einde aan kwam. Maar helaas, er moeten opnieuw centjes verdiend worden en een terugkeer naar kantoor is dan ook onvermijdelijk. Hoe overleef je die eerste dagen op de werkvloer? Wij geven je enkele tips.

Ga niet meteen na je reis alweer aan het werk. Het klinkt gek, maar je moet jezelf ook wat tijd gunnen om te bekomen van je vakantie. Zo’n extra dagje verlof is de perfecte gelegenheid om orde te scheppen in je vakantiefoto’s en een back-up te maken.

Praat met je collega’s over wat je hebt gemist

De non-workaholics onder ons kennen dit verschijnsel na de vakantie ongetwijfeld: je mailbox puilt uit met een bijna oneindige reeks ongelezen e-mails. In dit geval kan het geen kwaad om je collega’s aan te spreken. Zij kunnen je terug up-to-date brengen. Dat is veel efficiënter dan duizenden ongelezen e-mails te doorploegen.

Stort je niet op je werk

Doe het de eerste dagen wat rustiger aan en plan elke ochtend je werkdag zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Maak een to-do lijstje en bekijk vervolgens wat je prioriteiten zijn. Door dit ’s ochtends te doen, geef je jezelf ook de kans om even op jezelf te zijn.

Start met taakjes die je voor je vakantie nog niet had afgemaakt, zo voelt je werk weer wat ‘normaal’ aan. Na je deugddoende vakantie ben je misschien geneigd om in nieuwe projecten te springen, maar dat heeft geen zin. Na enkele uren of dagen zal je je weer helemaal opgebrand voelen.

Een beetje vakantie op de werkvloer

Souvenirs zijn een geweldig hulpmiddel om je te laten dagdromen over je vakantie. Draag bijvoorbeeld die ene ketting die je kocht tijdens een strandwandeling. Elke keer als je in de spiegel kijkt, zal je teruggekatapulteerd worden naar die mooie vakantiedag. Daarnaast kan een souvenir ook een geweldige manier zijn om een gesprek te starten met collega’s.

