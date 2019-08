Waarom een glas rode wijn goed is voor je darmen

Af en toe een glas rode wijn drinken verbetert de werking van je darmen. Uit een Brits onderzoek blijkt dat de drank het aantal nuttige bacteriën die daarin leven, doet toenemen.

Aan de wetenschap mag je nooit twijfelen. Dus als die zegt dat je af en toe een glas rode wijn moet drinken, dan kan je die raad maar best ter harte nemen. In dit geval gaat het om een onderzoek van het Britse King’s College naar het effect van eten en alcohol op de darmflora. Daaruit blijkt dat rode wijn het aantal nuttige en voedzame bacteriën in de darmen doet toenemen.

Evenwicht huis voor bacteriën







Concreet gaat het om resveratrol, een soort polyfenol. Dat zijn chemische verbindingen die vaak in planten en groenten voorkomen. Resveratrol is terug te vinden in de schil van blauwe druiven. Het is een micronutriënt met enkele voordelen voor ons lichaam en tegelijk een voedingsbron voor de nuttige bacteriën die in je darmen verblijven.

Onze darmen vormen het onderdak voor biljoenen bacteriën die samen zorgen voor onze spijsvertering. Een evenwicht tussen die verschillende soorten beestjes is essentieel voor je vertering, maar ook aandoeningen zoals prikkelbare darmsyndroom en obesitas te vermijden. Het heeft ook een direct effect op ons geluk en mentale gezondheid.

“Ik kies voor rode wijn”

Voor het onderzoek, dat gepubliceerd werd in Gastroenterology, keken de onderzoekers van King’s College naar duizenden tweelingen uit het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Nederland. Zij moesten oplijsten wat ze aten en hoeveel en welke alcoholische dranken ze nuttigden. Het onderzoeksteam merkte op dat de darmflora van mensen die af en toe rode wijn dronken, veel diverser was. Een glas per week of per twee weken was al voldoende om een verschil te maken.

“Als ik vandaag één alcoholische drank zou moeten kiezen, dat zou het rode wijn zijn”, vertelt onderzoeker dr. Caroline Le Roy aan BBC. “Want het lijkt een positief effect te hebben om jou en op je darmen. Dat kan dan weer helpen om het risico op overgewicht of hartziekten aan te pakken. Maar je moet niet elke dag drinken en het is nog altijd aangewezen om alcohol met mate te nuttigen.”