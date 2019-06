Drie manieren om je fles wijn vliegensvlug te koelen

Na een eindeloos lange, hete werkdag beslis je op vrijdagavond spontaan om te aperitieven met vrienden. Picknickkleedje? Check. Duizend-en-een hapjes? Check. Koude fles wijn? Onvindbaar, want iedereen heeft het warm en de supermarkt heeft alleen nog warme flessen op voorraad. Een ramp is in zicht, maar niet getreurd: de redding is nabij.

Natuurlijk weten we allemaal dat je die fles even in de vriezer kan steken om sneller koele wijn te bekomen. Maar soms is zelfs die oplossing niet voldoende. Je hebt ijskoude wijn nodig en wel zo snel mogelijk. In dat geval bieden deze drie trucjes uitkomst.

Druiven







Wijn is gemaakt van druiven, dat weet iedereen. Maar wist je dat druiven ook van pas kunnen komen om je fles wijn te koelen? Het nadeel van normale ijsblokjes is namelijk dat die al snel smelten en je wijn waterig maken. Zorg er gewoon voor dat je standaard een tros druiven in je diepvriezer hebt liggen. Die worden net zo koud als ijsblokjes, geven geen smaak af en maken je welverdiende glas niet waterig. Enkele druiven in je wijntje en klaar!

Portie per portie

Hoe groter de fles en hoe groter de hoeveelheid vloeistof, hoe trager je wijn zal koelen. Daarom is het een goed idee om je wijn onder te verdelen in porties. Heel charmant ziet het er niet uit, maar de makkelijkste manier om dat te doen is door je wijn in diepvrieszakjes te gieten. Op die manier zal je wijn heel wat sneller drinkbaar zijn dan wanneer je de hele fles erin propt.

IJswater

Veel mensen steken hun fles wijn in een kom vol ijs om hem te laten koelen. Het is echter een beter idee om 2/3 ijsblokjes en 1/3 water te gebruiken. Op die manier verdeelt de koude zich beter en zal je fles sneller afkoelen. Daarbij is het wel van belang om echt je hele fles onder te dompelen. Anders zal het bovenste laagje van de wijn nog steeds lauw zijn, terwijl de onderste laag de ideale temperatuur heeft.