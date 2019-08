Zonder stress weer naar school met deze 10 tips

Of ze nu naar de kleuter-, lagere of middelbare school gaan, kinderen – en hun ouders – zijn vaak wat gestresseerd bij het idee van de eerste schooldag. Een nieuwe klas, een nieuwe leerkracht en voor sommigen zelfs een nieuwe school en nieuwe klasgenoten… het kan kinderen ongerust maken. Het is belangrijk hen gerust te stellen, maar ook een heel schooljaar naar hen te luisteren. Hier zijn enkele tips voor een zachte start.

1. Een nieuw ritme

Het is belangrijk weer een goed ritme te vinden. Gedaan met spelen op de tablet tot 23 uur of gaan slapen na de barbecue. Het is hoog tijd om wat vroeger naar bed te gaan… en vroeger op te staan. Zo begint je kind in vorm aan het nieuwe schooljaar.

2. Psychologische voorbereiding







Praat vóór 1 september al met je kind om het gerust te stellen. Leg enkele dagen voordien alle voordelen van school uit: nieuwe dingen leren, nieuwe vrienden maken, nieuwe activiteiten ontdekken… Je kan ook vertellen over hoe het was toen jij kind was. Maak duidelijk dat je begrijpt waarom hij/zij bang is en dat dit volkomen normaal is. En toon vooral niet dat je zelf ook wat gestresseerd bent.

3. Zelfstandigheid

Het is belangrijk dat de allerkleinsten zelfstandig zijn wanneer ze voor het eerst naar school gaan. Je kind moet zich bijvoorbeeld alleen kunnen aankleden. Dat vermijdt extra stress. Schrijf zijn/haar naam op kleding en schoolspullen om verwarring te voorkomen.

4. Goed materiaal

Je hebt waarschijnlijk al alles in huis om optimaal de lessen te kunnen volgen. Check bij het begin van het schooljaar of het materiaal geschikt en van goede kwaliteit is. En dubbelcheck of je niks vergeten bent, zoals schriften kaften bijvoorbeeld.

5. Een comfortabele outfit

Leg voor de eerste schooldag niet de gloednieuwe outfit klaar die je net gekocht hebt, maar eerder iets dat je kind gewoon is om te dragen en waarin het zich goed voelt. Dat nieuwe hemd of kleedje kan wel een paar dagen of weken wachten.

6. Een check-up bij de dokter

Het is natuurlijk ook belangrijk dat je kind in goede gezondheid aan het nieuwe schooljaar begint. Ga dus even langs bij de tandarts en de huisarts. Laat zijn/haar ogen en oren controleren en check of alle vaccins in orde zijn. Het zou jammer zijn als je kind slechte cijfers haalt omdat het het bord niet goed ziet of de leerkracht niet goed hoort.

7. Op weg naar school

Als je kind voor de eerste keer naar school gaat of van school verandert, heb je die vast al eens samen bezocht. Maar het is ook belangrijk op voorhand al een paar keer het traject naar school te doen. Kwestie van eraan te wennen. Dat verkleint de angst voor het onbekende en creëert nieuwe herkenningspunten. En als je kan, ga dan mee naar school op D-day.

8. Een geruststellende boekentas

Steek een tienuurtje in de boekentas waar je kind dol op is. Idem voor spulletjes waaraan het gehecht is (knuffel, een speeltje…). En waarom geen leuk briefje als aanmoediging?

9. Honderduit vertellen

Probeer er te zijn als de bel gaat. Vraag je kind om over die eerste dag vol emoties te vertellen. Zo kan je hem/haar aanmoedigen als het nodig is, maar ook alle gevoelens delen.

10. Buitenschoolse activiteiten

Naar school gaan is één ding, maar kinderen hebben ook andere activiteiten nodig om zich te ontplooien. Het helpt je kind te weten dat het na de les kan gaan tennissen of dansen. Of dat het binnenkort weer vakantie is!

(mb)