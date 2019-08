Met deze back to school essentials zit je altijd goed

Na een zalige zomervakantie kan het soms vre-se-lijk zijn om terug naar school te gaan. Op tijd opstaan, terug achter de boeken kruipen, de bibliotheek opnieuw als tweede thuis,… Het kan een behoorlijke opgave zijn. Maar met deze back to school essentials worden jouw studies een stuk leuker!

Slimme apps







Je smartphone is niet alleen handig om Instagramstories te delen. Download eens een app die bijdraagt aan je productiviteit. Dankzij MyHomework kan je bijvoorbeeld gemakkelijk inplannen wanneer je aan je papers wil werken en de app geeft ook aan wanneer je les hebt op welke locatie. Goed begonnen is half gewonnen!

Een andere interessante app is Quizlet. Je kan heel eenvoudig een setje flashcards aanmaken, waardoor je de leerstof sneller onder de knie krijgt.

Een degelijke laptop

Een goede laptop is anno 2019 onmisbaar geworden als je studeert. Je gebruikt het vrijwel voor alles: papers schrijven, informatie opzoeken, lesnotities nemen, je rooster bekijken… Investeer daarom in een degelijk exemplaar. Na al je harde werk kan je je laptop natuurlijk ook voor ontspannende zaken gebruiken.

Een goede printer

Alle digitaliseringsmaatregelen ten spijt, vragen veel leerkrachten en docenten om een eindwerk, thesis of ander werk toch nog op papier in te dienen. De meeste printers kan je tegenwoordig aan voordelige prijzen kopen, maar let op voor de verborgen kost van de inktpatronen. Koop een printer die standaard dubbelzijdig afdrukt, dat is goed voor je portemonnee en het milieu.

Een krachtige powerbank

Wie een nachtje doorwerkt of hele dagen lang in de les zit, weet dat de batterijen van zijn gadgets niet het eeuwige leven hebben. Een krachtige powerbank is een must voor elke student die fris en fruitig in de les zit maar afgeleid wordt omdat de batterijen van zijn gadgets bijna leeg zijn.

Een externe harde schijf

Of je nu advocaat wil worden of filmstudent bent, na verloop van tijd verzamel je steeds meer documenten op je spiksplinternieuwe laptop. Om het overzicht te bewaren en om je kostbare bestanden niet te verliezen, is het geen slecht idee om af en toe een back-up te maken. De veiligste manier om dat te doen is met een externe harde schijf, in tegenstelling tot een cloud kunnen anderen dan in geen geval aan jouw documenten.

Met een externe harde schijf van de Backup Plus-familie van Seagate heb je in no time een kopie van je bestanden. Het enige wat je moet doen is de schijf aansluiten op je laptop. Het maken van een back-up met een externe harde schijf van Seagate kan met één klik, waardoor je geen kostbare tijd verliest.

Moet je voor je studies vaak pendelen en wil je in de trein ook graag nog wat werk verzetten? Dat kan gemakkelijk met bijvoorbeeld de Backup Plus Slim 2TB. Je kan altijd gemakkelijk met deze externe harde schijf aan je bestanden, zelfs als je geen internetverbinding hebt.

Doe mee met de wedstrijd !