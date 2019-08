Triootjes moeten overspel goedmaken

Triootjes doen mensen al eeuwenlang fantaseren. Voor de een blijft het bij (natte) dromen, terwijl de ander zijn droom in vervulling ziet gaan. Toch wordt een trio door de samenleving vaak scheef bekeken. Hoewel daar de laatste jaren langzaam verandering in komt, is de idee van met z’n drieën in bed te duiken voor velen nog steeds onbegrijpelijk.

Mensen die in een relatie zitten, hebben vaak last van jaloezie. Hun partner in de armen van een ander zien is dan ook pijnlijk – om nog maar te zwijgen over intiemere praktijken. Maar toch zijn er ook heel wat avonturiers die zich minstens een keer in hun leven aan een trio wagen. Je zou het inderdaad kunnen afdoen als een drang naar avontuur of een gebrek aan jaloezie, maar volgens socioloog Ryan Scoats zit er meer achter.

Vergiffenis







In zijn boek ‘Understanding Threesomes’ gaat de Brit op zoek naar de beweegredenen achter een triootje. En zijn bevindingen zijn op z’n zachtst gezegd opmerkelijk te noemen. Volgens Scoats is een trio voor heel wat heteroseksuele vrouwen namelijk een manier om hun overspelige partner te vergeven. Gaat de partner vreemd, dan vraagt de vrouw om een triootje als een soort ‘boetedoening’ voor zijn zonden. Al betwijfelen wij of de man dat effectief als een straf ziet. De socioloog wijst er verder ook op dat mannen liever met twee vrouwen in bed duiken, terwijl vrouwen graag wat experimenteren met de ratio man-vrouw. Aan jou om uit te maken wat jouw voorkeur wegdraagt…