Dit is de betekenis achter je seksdromen

Het gebeurt weleens dat je badend in het zweet wakker wordt en beseft dat je net gedroomd hebt over seks met je ex of zelfs een wildvreemde. Maar wat wil dat eigenlijk zeggen?

De wildste dromen… We hebben ze allemaal al eens gehad. Maar je kan je dan afvragen of er een bepaalde betekenis achter zit. Wel, de Amerikaanse droomexperte Lauri Loewenberg helpt je daarbij.

1. Seksdromen over je ex









Uit het oog, uit het hart. En toch duikt die dekselse ex plots weer op in je dromen. En hoe! Mis je hem/haar dan? Neen, beweert Loewenberg. Volgens haar komt hij/zij in je dromen voor omdat hij/zij je ooit een leuk gevoel gegeven heeft. “Deze persoon is een hele tijd in je leven geweest en het gaat er niet om wie hij/zij is, maar wat voor gevoel je bij hem/haar hebt. Een oude liefde doet je denken aan een fijn gevoel, dus exen komen terug om verschillende redenen”, vertelt ze.

2. Seksdromen over een wildvreemde

Een erotische droom met iemand die je niet eens kent, dat kan behoorlijk verwarrend zijn. En toch is er een logische verklaring voor. “Het betekent niet dat er ergens op de wereld iemand op je wacht en je daarover droomt. Dit zegt meer over jezelf. De mysterieuze lover symboliseert de kant van jou die nog zoekende is naar zichzelf”, klinkt het.

3. Seksdromen over iemand waarmee je niet goed overeenkomt

Het kan zijn dat je in het echte leven iemand zoveel mogelijk wil vermijden, en toch duikt die persoon in je dromen naast je in bed op. De omgekeerde wereld, maar het kan wel degelijk iets betekenen. “Je brein probeert een weg te vinden om te connecten met die persoon. Het kan bovendien betekenen dat deze persoon een vaardigheid of karaktereigenschap heeft die jij ook wel zou willen hebben”, aldus Loewenberg.

4. Seksdromen over je baas/bazin

Iemand die macht over je heeft, kan aantrekkelijker worden in je ogen. Die lijn kan vervolgens doorgetrokken worden in je dromen. Volgens Loewenberg kan dat aangeven dat je een manier zoekt om op dezelfde golflengte te geraken met je baas/bazin. Maar het kan ook betekenen dat je meer vat wil krijgen op je eigen leven. Dat je net iets meer te zeggen wil hebben in je relatie dan je partner, bijvoorbeeld.