Jessi Combs, “snelste vrouw op vier wielen”, sterft tijdens recordpoging

De Amerikaanse autocoureur en tv-persoonlijkheid Jessi Combs is bij een crash om het leven gekomen. Ze wou met een auto met straalmotor het snelheidsrecord voor vrouwen verbeteren. Het vorige record stond al op haar naam. Hoe het ongeval kon gebeuren is voorlopig niet duidelijk.

De 39-jarige “snelste vrouw op vier wielen” was ook een bekend televisiegezicht. Zo was ze te zien als stuntvrouw in het programma ‘Mythbusters’ en verscheen ze in de serie ‘All Girls Garage’.







Vorige week postte Combs nog een foto op Instagram met het onderschrift: “Mensen noemen me gek. Ik bedank ze.”